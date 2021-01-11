رسميًا.. استئناف المحادثات بين تركيا واليونان الشهر الجاري

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر


أعلنت أنقرة مساء اليوم، استئناف المحادثات المتوقفة رسميًا بين تركيا واليونان منذ 4 سنوات في الـ25 من الشهر الجاري لحل القضايا العالقة وذلك وفق قناة "تي أر تي" التركية.

كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قال في وقت سابق اليوم إن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات مثمرة مع تركيا وستحضر المحادثات الاستكشافية مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي بشأن قضية المناطق البحرية المتنازع عليها لدى تحديد موعدها.

أضاف ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة: "نسعى لعلاقة مثمرة وبناءة مع تركيا".

ومضى يقول إن استئناف المحادثات التي توقفت عام 2016 سيكون خطوة إيجابية.

جاء ذلك التعليق بعدما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يقدم عرضا رسميا لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع أثينا.

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