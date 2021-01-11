الجونة يقترب من ضم «منبوذ باتشيكو» في سوق الشتاء

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف

اقترب مسؤولو الجونة من حسم صفقة كريم بامبو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية في صفقة بيع نهائي.

تعاقد الجونة مع كريم بامبو 

وخرج كريم بامبو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من حسابات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، حيث يعاني اللاعب من التهميش والخروج من قائمة الفريق الأبيض دائما.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الجونة عن دخول مسؤولي النادي الساحلي في مفاوضات جادة مع كريم بامبو جناح الزمالك لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

الجدير بالذكر أن كريم بامبو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والإسماعيلي السابق انضم إلى الزمالك في صيف موسم 
2019 حيث لم يحصل على فرصة حقيقية لإثبات ذاته داخل القلعة البيضاء.

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