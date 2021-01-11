تعرفي على الأسباب والعوامل المؤدية لتساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر لدى النساء من المشكلات الكبيرة، التي تختلف أسبابها، ولذلك نستعرض معكم، أسباب والعوامل المؤدية لتساقط الشعر.





أسباب والعوامل المؤدية لتساقط الشعر





اضطراب الغدة الكظرية





إذا كنت مصابًا بمرض أديسون ، فإن الغدد الكظرية لا تنتج ما يكفي من هرمونات معينة، تتضمن الكورتيزول والألدوستيرون. يمكن أن يؤدي هذا إلى تساقط شعر الجسم ومشاكل جنسية عند النساء. تشمل الأعراض الأخرى التعب الشديد وتغيرات لون الجلد ومشاكل في المعدة. تحدث إلى طبيب إذا كنت تعتقد أن لديك داء أديسون. يمكن أن تكون مهددة للحياة بدون علاج، و يمكنك تناول الدواء للتحسن.





العدوى المنقولة جنسيًا "STI"





يمكن لبعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أن تسبب تساقط الشعر غير المكتمل يمكن أن يحدث هذا في مراحل لاحقة من مرض الزهري. قد تصاب أيضًا بالحمى أو التهاب الحلق أو طفح جلدي لا يسبب الحكة. من المهم تناول دواء لعلاج مرض الزهري. هذا لأنه على الرغم من أن الأعراض قد تتحسن دون علاج ، فإن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تبقى في جسمك. يمكن أن يستمر مرض الزهري في إيذاء عينيك وقلبك ودماغك. إذا كنت تستخدم واقيًا ذكريًا من اللاتكس ، يمكنك تقليل فرص الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا في المستقبل.





نقص الحديد





قد يفحص طبيبك مستويات الحديد لديك إذا بدأت في فقدان الشعر. هذا لأنه قد يكون علامة على أنك لا تحصل على ما يكفي. يمكن أن يسبب نقص الحديد أيضًا فقر الدم. يمكن لطبيبك إجراء فحص دم لمعرفة ما إذا كنت تعاني من فقر الدم أو انخفاض الحديد فقط. للتحسن ، قد ترغب في تناول الأطعمة الغنية بالحديد – مثل اللحوم الحمراء والفاصوليا والخضروات ذات الأوراق الداكنة ، على سبيل المثال – أو تناول مكمل غذائي.





تناول الكثير من فيتامين أ والسيلينيوم





من المهم الحصول على الفيتامينات والمعادن المناسبة. لكن لا تبالغ في ذلك ، خاصة مع المكملات. تظهر الأبحاث أن الكثير من فيتامين أ والسيلينيوم يمكن أن يسبب تساقط الشعر.





الضغط العصبى





عندما تكون تحت ضغط كبير ، قد تدخل بصيلاتك في مرحلة الراحة. قد تتساقط بعض الخيوط بعد بضعة أشهر. هذا يسمى تيلوغن إفلوفيوم. قد يؤدي الإجهاد الشديد أيضًا إلى حدوث حالة من أمراض المناعة الذاتية ، مثل داء الثعلبة. إذا كنت تعاني من اضطراب عقلي يسمى هوس نتف الشعر ، فقد تسحب شعر جسدك كرد فعل للتوتر.





الثعلبة الندبية





يمكن للالتهاب أن يدمر بصيلاتك. وهذا ما يسمى بالثعلبة الندبية. لا يمكن للشعر أن ينمو لأن النسيج الندبي يعيق الطريق. يمكن أن تؤثر هذه الحالات على فروة رأسك وحاجبيك وتحت الإبط. تظهر الأبحاث أن بعض الاضطرابات الالتهابية يمكن أن تسبب لك فقدان كتل من الشعر في أجزاء أخرى من جسمك. يعتمد العلاج على سبب حدوث الثعلبة الندبية.