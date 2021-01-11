الفيوم يواصل استعداداته لمواجهة قنا بالقسم الثاني



وكان احمد بكري المدير الفني للفيوم قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مواجهة بني سويف بالأسبوع الثامن بدوري القسم الثاني.

واجرى اللاعبون تدريبات خاصة بالتمرير في مساحات ضيقة وتنوع صناعة اللعب والتسديد المباشر على المرمى من مسافات مختلفة، قبل أن تختتم التدريبات بمناورة على مساحة نصف الملعب.



كما شهدت التدريبات حضور ومتابعة عددًا من الجماهير ومحبي النادي، وذلك مساندة للفريق قبل مواجهة فريق قنا بالأسبوع التاسع بدوري القسم الثاني.



ويحتل الفيوم الترتيب السابع برصيد 13 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي محافظة الفيوم استعداداته بملعب استاد الفيوم لمواجهة نادى قنا بالجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.