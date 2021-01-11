ريهام سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد الإعلامي سيد علي

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين ضد الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن بقناة الحدث اليوم؛ حيث قالت الشاكية إنها فوجئت بالإعلامي سيد علي يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم، ويوجه عبارات تعد سب وقذف وطعن في الأعراض، وتهديد ووعيد للشاكية، وتضمنت الشكوى تناول الحياة الشخصية للإعلامية ريهام سعيد، وادعى أنها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام؛ نظرًا أنه كان مسؤول بالجريدة، وأرفقت cd مدمجه تؤكد صحة كلامها.





وتضمنت الشكوى العديد من المخالفات والعبارات في حلقات سابقة ولاحقة، ودأب فيها علة توجيه الإهانات المستمرة، ومنها مثلًا آخر فيديو مرفق مع الشكوى، قال نصًا إن هناك بنت اسمها ريهام سعيد بما يعد إهانة لشخصها، وقرر أنه يعرف الكثير من الأسرار عنها لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية.



