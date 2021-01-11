مدرب باير ليفركوزن يتحدث عن إراحة نجم الفريق

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالاتنج
أعلن بيتر بوس المدير الفني لفريق باير ليفركوزن استمرار إراحة اللاعب الشاب الموهوب فلوريان فيرتز خلال مباراة الفريق المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت غدا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وقال بيتر بوس خلال تصريحاته بشأن المباراة اليوم الاثنين :"فلوريان سيجرى إراحته مجددا."

وغاب فيرتز /17 عاما/ عن المباراة التي انتهت بتعادل ليفركوزن مع فيردر بريمن 1 / 1 أمس الأول السبت في الدوري الألماني لإراحته، بعد أن شارك في عدة مباريات في وقت سابق من الموسم الجاري.

وقال بيتر بوس إن ليفركوزن يهدف للوصول إلى نهائي بطولة الكأس مجددا، حيث كان قد وصل إلى النهائي في الموسم الماضي وخسر أمام بايرن ميونخ 2 / 4 .

وقال بيتر بوس :"كأس ألمانيا بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وطريقها قصير. في العام الماضي رأينا ما يشكله الوصول للنهائي بالنسبة لفريق. وعندما تصل إلى النهائي ترغب في الفوز به."

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

أسرار فشل أحدث جولات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

09:30 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض