مدرب باير ليفركوزن يتحدث عن إراحة نجم الفريق

أعلن بيتر بوس المدير الفني لفريق باير ليفركوزن استمرار إراحة اللاعب الشاب الموهوب فلوريان فيرتز خلال مباراة الفريق المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت غدا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.





وقال بيتر بوس خلال تصريحاته بشأن المباراة اليوم الاثنين :"فلوريان سيجرى إراحته مجددا."





وغاب فيرتز /17 عاما/ عن المباراة التي انتهت بتعادل ليفركوزن مع فيردر بريمن 1 / 1 أمس الأول السبت في الدوري الألماني لإراحته، بعد أن شارك في عدة مباريات في وقت سابق من الموسم الجاري.





وقال بيتر بوس إن ليفركوزن يهدف للوصول إلى نهائي بطولة الكأس مجددا، حيث كان قد وصل إلى النهائي في الموسم الماضي وخسر أمام بايرن ميونخ 2 / 4 .



