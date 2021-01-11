وزيرة الصحة تعلن موعد بدء تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحصول على لقاح كورونا هو احتياج عالمي في وقت حرج، مشيرة إلى أن مصر اتجهت إلى تعدد مصادر حصولها على اللقاح، إلى جانب إمكانية تصنيع احتياجاتنا على المدى المتوسط.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هيئة الدواء المصرية وافقت على ترخيص لقاح سينوفارم، موضحة أنهم في انتظار وصول الدفعة الثانية من اللقاح الصيني للبدء في التطعيم، حيث تم اختيار أماكن التطعيم وتجهيزها.

وأضافت أن مصر متعاقدة مع مؤسسة "جافي" للحصول على لقاحات كورونا، منوهة بأن لقاح "استرازينكا في مراحل التسجيل بهيئة الدواء، متوقعة أن يبدأ تطعيم المصريين في نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر فبراير، وسيحصل عليه اولا الأطقم الطبية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

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