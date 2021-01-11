كهربا في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
علاء خليف

 

يعتلي محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن مع المارد الأحمر.

 

ويلاحق "كهربا" على صدارة الدوري المصري الممتاز 5 لاعبين آخرين هم، عمر كمال ، ومروان حمدي، ومحمد شريف، ووالتر بواليا، وأحمد سمير، وسجل كل منهم 3 أهداف.

 

وجاء ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز كالتالي:-

 

1-      محمود كهربا (الأهلي) 4 أهداف

2-      مروان حمدي (المقاصة) 3 أهداف

3-      عمر كمال (المصري) 3 أهداف

4-      محمد شريف (الأهلي) 3 أهداف

5-      والترب واليا (الجونة) 3 أهداف

6-      أحمد سمير (طلائع الجيش) 3 أهداف

7-      أحمد رفعت (المصري) هدفين

8-      محمد صادق (الإسماعيلي) هدفين

9-      محمد عبد المجيد (الانتاج الحربي) هدفين

10-    رزاق سيسيه (الاتحاد السكندري) هدفين

 

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث بـ 12 نقطة.

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