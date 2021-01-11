تعرف على أسعد مكان على وجه الأرض (فيديو)

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أعدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان: "أين توجد السعادة.. ما هو أسعد مكان في العالم".



وتساءلت القناة في تقريرها، قائلة:"هل تعلم أين هي"، إنه ليس عالم ديزني بل فنلندا حيث تصدر البلد الأوروبي قائمة أسعد الدول في العالم للعام الثالث على التوالي.



وأشار التقرير، إلى أن الدنمارك، جاءت في المرتبة الثانية واحتلت سويسرا المرتبة الثالثة.



ولكن لماذا فنلندا أسعد مكان؟ ليس فقط بلد الألف بحيرة أو لأن 73% من مساحتها غابات ولا لأنها ترى الشمس في منتصف الليل ولكن بسبب دخل الفرد فيها يصل إلى 49 ألف دولار سنويا.



وأوضح التقرير، أن الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل يصل إلى 634 دولارا شهريا، كما أشار إلى تحقيق فنلندا حققت تقدما كبيرا في الحريات الشخصية والحقوق المدنية ولا مجال للفساد الإداري فيها ويبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.



أظهر تقرير عام 2020 متوسط درجات السعادة، وتقرير السعادة العالمي هو مقياس للسعادة تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.



