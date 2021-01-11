تعرف على أسعد مكان على وجه الأرض (فيديو)

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أعدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان: "أين توجد السعادة.. ما هو أسعد مكان في العالم".

وتساءلت القناة في تقريرها، قائلة:"هل تعلم أين هي"، إنه ليس عالم ديزني بل فنلندا حيث تصدر البلد الأوروبي قائمة أسعد الدول في العالم للعام الثالث على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن الدنمارك، جاءت في المرتبة الثانية واحتلت سويسرا المرتبة الثالثة.

ولكن لماذا فنلندا أسعد مكان؟ ليس فقط بلد الألف بحيرة أو لأن 73% من مساحتها غابات ولا لأنها ترى الشمس في منتصف الليل ولكن بسبب دخل الفرد فيها يصل إلى 49 ألف دولار سنويا.

وأوضح التقرير، أن الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل يصل إلى 634 دولارا شهريا، كما أشار إلى تحقيق فنلندا حققت تقدما كبيرا في الحريات الشخصية والحقوق المدنية ولا مجال للفساد الإداري فيها ويبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.

أظهر تقرير عام 2020 متوسط درجات السعادة، وتقرير السعادة العالمي هو مقياس للسعادة تنشره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 24 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

09:30 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض