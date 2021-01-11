انطلاق برنامج "في بيتها" لأسماء مصطفى على نغم إف إم

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بدأت الإعلامية أسماء مصطفى، اليوم الاثنين، تقديم برنامجها الإذاعي "في بيتها" على إذاعة نغم إف إم.



يدور البرنامج حول القضايا التي تشغل البيت المصري، والتي يتم تناولها في إطار ترفيهي من خلال مناقشات مختلفة بين الجمهور والخبراء.



يذاع برنامج "في بيتها" يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 12 ظهرا على إذاعة نغم إف إم. كما تقدم أسماء مصطفى برنامج "هذا الصباح" من الأحد للثلاثاء على قناة إكسترا نيوز، في تمام الثامنة صباحا.