أسعار النفط تتحول للتراجع بالختام مع تجدد مخاوف الطلب

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
تحولت أسعار النفط للتراجع بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع تجدد المخاوف بشأن الطلب على الخام.

وتعرضت أسعار الخام للضغط مع تزايد إصابات كورونا، خاصة بعد أن أعلنت الصين أكبر زيادة في حالات الإصابة منذ 5 أشهر.

كما تخضع أوروبا لقيود أكثر صرامة، لمواجهة انتشار السلالة الجديدة للوباء خاصة في بريطانيا.

وكانت أسعار النفط حققت مكاسب أسبوعية بنحو 7.7 بالمائة، بعد أن قررت السعودية خفضاً طوعياً لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنحو سنتاً واحداً لى 52.25 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.8 بالمائة إلى 55.51 دولار للبرميل.

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