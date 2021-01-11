أسعار الذهب تنهي التعاملات على ارتفاع

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع مع خسائر الأسهم الأمريكية.


وتعرضت أسعار المعدن الأصفر للضغط مع قوة الدولار خلال التعاملات، لكن التراجع الملحوظ للأسهم الأمريكية قدم الدعم للذهب.

ودعا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تقديم حزمة مساعدات كبيرة، بما فيها زيادة المدفوعات المباشرة للأفراد بعدما تراجعت الوظائف الأمريكية للمرة الأولى منذ أبريل.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب 24 بالمائة في العام الماضي، مستفيداً من حزم التحفيز الضخمة للتصدي لتداعيات كورونا، حيث يعتبر المستثمرون الذهب تحوطاً ضد التضخم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.8 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1850.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1848.99 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.42.

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