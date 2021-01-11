الإعلامي فراس حمزة : مواقع التواصل الاجتماعي أجبرت الإعلام القديم على التراجع

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي



كشف الإعلامي السوري فراس حمزة أن تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصدر أساسي للمعلومات عند شريحة واسعة من الجمهور أجبرت الإعلام الورقي على التراجع حيث أصبحت الصحافة الورقية محدودة التأثير وهي حاليًا في إندثار وستحل مكانها الصحافة الإلكترونية لا محالة.


وأضاف حمزة إن اعتماد الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل تحديًا حقيقيًا للعاملين في صناعة الإعلام المرئي فالتليفزيون التقليدي يتراجع بالتأكيد ولذلك فالمستقبل سيكون للمحطات التليفزيونية التي تتفهم التطور الذي يحدث وتحاول التكيف معه والتحدي الحقيقي يكمن في كيفية استخدام المنصات كافة لتسويق المحتوى الإخباري المتميز الذي تصنعه الوسيلة الإعلامية.

كما أن تزايد الإقبال على مواقع التواصل وتنوع أدواتها سيزيد من سلبيات هذه الوسائل التي لا سبيل في تجنبها والتغلب عليها إلا في حال تكثيف التعليم وحملات التوعية.

ويعرف فراس الحرية الصحفية بأنها تعطي للفرد الحق في نشر ما يشاء من الأفكار والأخبار عبر الصحافة ووسائل النشر بما لا يتعارض مع قوانين النشر فلا وجود للديمقراطية دون حرية الصحافة وحرية الصحافة هي أن تمارس الصحافة دورها في نشر الأخبار والمعلومات وتساهم في نشر الثقافة والفكر والعلوم بحرية وضمن إطار حفظ الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الآخرين وخصوصياتهم.

المعروف أن فراس حمزة إعلامي بدأ مسيرته في مجموعة ام بي سي عام 2010 وأيضا عمل منتجا ميدانيا للأخبار في منظمة الامم المتحدة لمدة عشرأعوام.

حاصل على بكالوريوس في الاتصال والدراسات الإعلامية عام من "جامعة دمشق فرض نفسه في الساحة الإعلامية ويعد حاليًا برامج كثيرة بالإضافة إلى نشرات الأخبار، وعرف من قبل بإشرافه المباشر على تسلمه الأزمة السورية في إم بي سي، فعلى الرغم من المكانة التي إحتلها، إلا أنه لم يهمل مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

بشرى سارة في برشلونة قبل السوبر الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل: الإعلام الإليكتروني أصبح سيد الموقف الآن

"خريجى الأزهر": إصدار "ليس إرهابًا" يؤكد إفلاس المتطرفين

جمال عبدالرحيم: شائعة وفاة مبارك تجعلنا نقاتل من أجل استمرار الصحافة الورقية

محمد حسان: 90% من مراكز إعداد الإعلاميين "نصباية"

خبيير إعلام: 72% من الأخبار على مواقع التواصل "مزيفة" (فيديو)

"منتدى مسك للإعلام": 6 تقنيات غيّرت ملامح صناعة الإعلام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

09:30 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض