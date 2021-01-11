مفاجآت مسلسل في بيتنا روبوت.. شيماء سيف صلعاء وهشام جمال يقص شعره

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي

طرحت شركتي سينرجي وروزناما منتجي مسلسل في بيتنا روبوت التريلر الخاص بالمسلسل والذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور حيث ظهرت الفنانه شيماء سيف صلعاء تماما وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلي عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحه الفنية.

كذلك ظهر عدد من نجوم الشرف في إعلان المسلسل منهم الفنانين هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبدالرحمن وعدد أخر من النجوم والمسلسل بطوله شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبدالعزيز وهو من تاليف احمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي يعرض خارج السباق الرمضاني في أواخر شهر يناير.

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