أستاذ باطنة: إذا حصل 70 % من العالم على اللقاح سينتهي كورونا (فيديو)

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إن تجربته مع لقاح كورونا، كانت تجربة بسيطة، فالحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة تعطي الأولوية لمن يحصل على اللقاح، والعملية كانت منظمة، بعد أن تم رصد مبلغ ضخم، فتلقينا رسالة بريدية من المستشفى، وتم تحديد موعد، وحصلنا على اللقاح، والتجربة كانت جيدة.





وأضاف "حمدي"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن لقاح كورونا لا يختلف عن لقاح الأنفلونزا الموسمية، والأعراض الجانبية بسيطة للغاية، فاختبارات المرحلة الثالثة، الأعراض الجانبية بسيطة، لأن البعض يعاني من الفوبيا، وهى لا تتعدي الـ5 %، وأقصى ما فيها "تكسير في الجسم"، مثل دور الأنفلونزا، ويستغرق يوم، وهناك ارتفاعًا درجة الحرارة، فأنا حصلت على لقاح مودرنا.



