بالفيديو.. الكشف المبدئي عن الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة الاندونيسية

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استعرضت قناة "الغد"، تقريرا مصورا تحت عنوان: " مفقودون في أعماق بحر جاوة.. والكشف المبدئي عن الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة الإندونيسية".



حيث رصد التقرير تحت كلمات: " الطائرة المنكوبة - ضحايا - أشلاء - حطام.. الطائرة الإندونيسية المنكوبة في أعماق البحار التي عثر على بقاياها في بحر جاوة على عمق 23 مترا بعد حوالي 20 ساعة من فقدانها في أعقاب مغادرتها من العاصمة جاكرتا وكان على متنها 62 شخصا.



وأشار التقرير إلى أن محققون إندونيسيون ذكروا أن الطائرة تحطمت بفعل ارتطامها بالمياه مستبعدين تحطمها في الهواء.



وحددت فرق البحث مكان الصندوقين الأسودين للطائرة الذين يحتويان على سجل للبيانات وصوت قائدها والعثور على قطع من الطائرات وأغراض شخصية للركاب.



هذا الحادث المأساوي هو الثاني في بحر جاوة منذ 2018 عندها سقطت طائرة ليون إير بعد إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي.



وأوضحت السلطات الإندونيسية، أن العثور على ناجين سيكون صعبا.



وشهد قطاع الطيران الإندونيسي، عددا من الحوادث في الأعوام الأخيرة وتم حظر شركات طيران محلية في أوروبا حتى العام 2018.



قال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية للبحث والإغاثة في مؤتمر صحفي، إن الطائرة "بوينج 737-524" التابعة لشركة (سريويجايا)، سقطت في بحر جاوة عقب دقائق قليلة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية، بينما كانت في طريقها إلى بونتياناك، عاصمة كالمنتان الغربية.



