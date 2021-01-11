ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة السابعة

تنطلق مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2020 – 2021)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير الجاري، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي، وسموحة مع البنك الأهلي، والزمالك مع المصري البورسعيدي.





بينما تستكمل مباريات الجولة السابعة يوم الخميس 14 يناير، حيث يلتقي غزل المحلة مع أسوان، والاتحاد السكندري مع الجونة، بينما ستقام 3 مباريات يوم الجمعة، حيث يواجه انبي نظيره سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز مع المقاولون العرب، وطلائع الجيش مع وادي دجلة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويأتي المصري البورسعيدي بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة السابعة:-





1- الأهلي 13 نقطة

2- الزمالك 13 نقطة

3- الجونة 12 نقطة

4- المصري 10 نقاط

5- المقاصة 10 نقاط

6- بيراميدز 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

9- إنبي 7 نقاط

10- الإسماعيلي 6 نقاط

11- البنك الأهلي 6 نقاط

12- سموحة 6 نقاط.

13- غزل المحلة 6 نقاط

14- نادي أسوان 6 نقاط

15- وادي دجلة 5 نقاط

16- الإنتاج الحربي 4 نقاط

17- المقاولون 3 نقاط