بالرغم من كورونا .. ريال مدريد يحقق رقم قياسي في الإيرادات

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن ريال مدريد الإسباني حقق إيرادات بلغت قيمتها إجمالي 681.2 مليون يورو أي ما يعادل 832 مليون دولار خلال موسم 2019/2020 وذلك على الرغم من واقع تراجع الإيرادات بنسبة 8%.


وأكدت التقارير الصحفية أن دراسة لشركة (كي.بي.إم.جي) لمراجعة الحسابات أعلنت أن إيرادات ريال مدريد هي الأكبر بين الأندية الفائزة بالألقاب المحلية في البطولات الأوروبية الست الكبرى.


وأفادت التقارير الصحفية بأن إيرادات بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني بلغت 607.2 مليون يورو يليه ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بإيرادات بلغت 557 مليون يورو ثم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي برصيد 540.6 مليون يورو.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إيرادات يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بلغت قيمتها 401.4 مليون يورو بينما كانت إيرادات بورتو بطل الدوري البرتغالي الأقل بين الأندية الستة، حيث اكتفى بتحقيق 87.3 مليون يورو.


وألمحت التقارير الصحفية أن الدراسة أكدت معاناة كل أبطال البطولات الكبرى في أوروبا من انخفاض في الأرباح التشغيلية بسبب الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا وأنه مع إلغاء الكثير من المباريات أو إقامتها بدون مشجعين منذ مارس وحتى الآن فإن خسائر إيرادات أيام المباريات لجميع أبطال الدوريات الكبرى باستثناء بورتو كانت الأكبر لهذه الأندية وأن ريال مدريد عانى من خسائر تبلغ قيمتها 34.9 مليون يورو.


وأوضحت التقارير الصحفية أنه لم تتحقق أرباح صافية للأندية الستة في الموسم الماضي سوى لبايرن ميونخ بواقع 5.9 مليون يورو وريال مدريد بواقع 300 ألف يورو وذلك عكس الحال في الموسم قبل الماضي عندما تحققت الأرباح من كل الأندية الأبطال.


وكشفت التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان عانى من أكبر خسارة صافية بلغت قيمتها 125.8 مليون يورو، حيث كان الدوري الفرنسي هو الوحيد في البطولات المحلية الكبرى الذي تم اتخاذ قرار بعدم استكماله في أبريل الماضي بسبب فيروس كورونا.

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