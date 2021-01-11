وزيرة الصحة: صندوق "تحيا مصر" يوفر لقاح كورونا للأسر الأكثر احتياجًا

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قالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، إن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني سينو فارم، وسيتم الإعلان عن جدول تدفق اللقاح خلال أسبوع.



وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن مصر ستحصل أيضًا على لقاح استرازينكا، وتعاقدت على 40 مليون جرعة من هذا اللقاح، كما أن مصر تعاقدت على جرعات لـ20% من السكان مع الاتحاد العالمي لانتاج اللقاحات "الجافي" بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الدولة تعاقدت على شراء جرعات تكفي من 50 لـ60 مليون مواطن.



ولفتت إلى أن صندوق تحيا مصر هو من سيقوم بتوفير اللقاحات للأسر الاكثر احتياجات والاطقم الطبية، وهناك بعض رجال الأعمال أعلنوا عن تبرعهم بتطعيم لعدد من المواطنين، معقبة: "صندوق تحيا مصر هو من سيمول اللقاحات".

