هالة زايد: وفيات الموجة الثانية من كورونا اقل مقارنة بالأولى

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي بيان تتحدث فيه عن أن مصر من أعلى الوفيات في جائحة، معقبة: "من يرجع لأي موقع للمنظمة العالمية، سيجد أن مصر مصنفة عالميًا من أقل الدول في العالم من جهة الاصابات كنسبة، فلا يمكن مقارنة وفيات دولة يبلغ تعداد سكانها مليون نسمة بدولة تعداد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، حيث أن الارقام تنسب للمليون وليس لعدد الاصابات". 

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن تراجع الوفيات في الموجة الثانية يشهد ملمحين، الاول: في عدد الوفيات بشكل عام، والثاني: في تراجع وفيات اصحاب الامراض المزمنة معقبة: "مصر كانت من الدول المنفردة والقليلة التي طبقت متابعة اصحاب الامراض المزمنة بالمجان، وهو ما أدى لتراجع الوفيات في الموجة الثانية لشريحة اصحاب الامراض الزمنة".

ولفتت إلى أن وزارة الصحة ليست الجهة الوحيد المنوط بها حساب أعداد المواليد والوفيات في مصر، لكن النظام مميكن عبر 5400 مكتب صحة منتشرة في ربوع مصر، عبر منظومة متكاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشددة أن اعداد الوفيات لا يمكن التلاعب بها حيث أن المنظومة مراقبة بالكامل من الثلاث جهات.

وأشارت إلى أن وفيات الموجة الثانية من كورونا اقل مقارنة بالأولى، وايضًا الوفيات عامة في أوساط اصحاب الامراض المزمنة من غير المصابين بكورونا، معقبة: "مصر من الدول القلية التي حافظت على تراجع أعداد الوفيات في الموجة الثانية".

أخبار تهمك

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

09:30 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض