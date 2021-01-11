قبل انعقادها.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية لـ النواب

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب تبدأ غدًا برئاسة الكاتبة الصحفية فريد الشوباشي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ثم سيتم فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب والوكيلين.

وأضاف الكاتب مصطفى بكري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هناك تنظيم جيد جدا داخل قاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل القاعة.

وأشار إلى أنه مازال هناك اجتماع بين حزب مستقبل وطن وائتلاف الحزب، وهناك أسماء مطروحة لرئاسة مجلس النواب، ومنها الدكتور علي عبد العال، الذي استطاع أن يعبر عبور أمن بمجلس النواب خلال الخمس سنوات الماضية، كما أنه تحمل اساءات كثيرة والبعض يتصيد له الأخطاء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بالترشح لمنصب وكيل مجلس النواب، خاصة أنه لديه تاريخ في البرلمان لأكثر من 3 سنوات.

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