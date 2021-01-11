وزيرة الصحة: انخفاض إصابات كورونا لا يعني الاطمئنان الكامل

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة لا يمكن ان تجزم حتى الان، بأن مصر تشهد إنكسار لذروة الموجة الثانية، لكن بحكم الخبرة في التعامل مع الموجة الاولى، يمكننا القول أن إستقرار أعداد الاصابات، يمثل مؤشرًا إيجابيا.

وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن انخفاض معدلات الإصابة قد يرجع إلى الوصول إلى مرحلة ما أسمته بالتشبع في الاصابات في المناطق والمحافظات التي شهدت وتصدرت موجة إرتفاع الاصابات مؤخرًا، مشيرة إلى أن نفس المحافظات التي تصدرت أعداد الاصابات في الموجة الثانية هي ذاتها المناطق والمحافظات التي تصدرت الاصابات في الموجة الاولى.

وأضافت: "انخفاض الإصابات هذا لا يعني الاطمئنان الكامل ويجب إتباع الاجراءات الاحترازية، خاصة أن الوزارة أعلنت منذ أكتوبر الماضي أن شهري ديسمبر ويناير والنصف الاول من فبراير ستشهد إرتفاع في الاعداد".

وكشفت الوزيرة أن نسب الاصابات ومعدلات تطابق النسب المتوقعة مسبقا، متابعة: " الارتفاع في النسب بالحمد لله زي ماتوقعنا في شهر أكتوبر الماضي".

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