وزير التعليم العالى: لدينا اكتفاء واحتياطى استراتيجى من الأكسجين في المستشفيات

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه عندما تعرض العالم لأزمة التعليم عن بعد فى كورونا، ظهرت الدولة المصرية فى استثمارها فى التكنولوجيا، فنحن نسعى لتعظيم التحول الرقمى فى الجامعات، ونستعين بأفضل ما توصل إليه العالم، ولدينا خبرة مع الجامعات الجديدة فى مصر، فمصر فتحت جامعة الجلالة والعلمين وفى الطريق لجامعة المنصورة الجديدة، و8 جامعات تكنولوجية جديدة.

وأضاف عبد الغفار، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أنه فى ملف أبحاث لقاح كورونا عملنا منذ اليوم مع المركز القومى للبحوث، ومراكز وزارة الزراعة، وشركات وطنية وبحثية، والغرض من كل ذلك، أن يكون لدينا لقاح مصرى، والأمر ليس سهلا، لا سيما أن مصر ليس لديها خبرة فى اللقاحات البشرية، لأنها تحتاج تكنولوجيا كبيرة، فالشركات العالمية المنتجة لقاحات محدودة، فحاليا انتهينا من تجارب اللقاحات على القرود، وسننتقل إلى التجارب على الانسان، والتى ستمر بـ 3 مراحل، فنحن نعمل بشكل علمى.

وتابع، تعلمنا منذ اليوم الأول لكورونا، أن نعمل بنظام مؤسسى، فهناك مستشفيات الصدر والحميات، ثم مستشفيات التعليم العالى، بكوار طبية متميزة فى جميع التخصصات، وفتحنا 25 مستشفى فى كافة المستشفيات الكبرى، وجميع المستشفيات لدينا تقف خلف مستشفيات وزارة الصحة، ونقوم بعمل بطولى، وأحيى كافة العاملين فى هذا المجال، فى ظروف صعبة، والاحتياج اليومى من الأكسجين، 295 ألف لتر، وجميعها متوفرين، ولدينا اكتفاء واحتياطى استراتيجى.

أخبار تهمك

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ أقل من ساعتين

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

09:30 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض