تكليف الدكتور حسام صلاح بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة

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قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، كلف الدكتور حسام صلاح أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجية بكلية الطب، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة خلفًا للدكتور أحمد طه، وذلك بناء على ما عرضته عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على رئيس الجامعة.



وتابع المتحدث باسم جامعة القاهرة، ان إدارة الجامعة تتمنى التوفيق للدكتور أحمد طه، لافتًا إلى أن الدكتور الخشت وجه الدكتور حسام صلاح بالعمل على تنفيذ خطة الجامعة في تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطواريء، ووضع نظام صارم للحضور والغياب، ومواجهة الإهمال والتراخي، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.



وأضاف الدكتور محمود علم الدين، أن الدكتور الخشت شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمة العلاجية، وتقليل قوائم الانتظار، وضمان تنفيذ النظم العالمية في مستشفى الاستقبال والطواريء الجديد.