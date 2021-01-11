خبير: عقوبات جديدة على تركيا مع قدوم بايدن

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور نضال شقير أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية، إن استمرار الاستفزازات التركية في المتوسط يعكس تناقض أنقرة وعقوبات جديدة عليها مع قدوم بايدن، مشيرا إلى أن تناقض أنقرة واضح للأوروبيين.


وأضاف شقير، في حديثه لقناة"الغد"، أن تركيا لازالت تقول ولا تفعل وهو ما أكد دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا لازالت خفيفة ولم ترقي للقصوى وسيكون خلال الشهر المقبل عقوبات أكبر وأكبر حال مواصلة أنقرة سياستها في المتوسط.

وأشار إلى أن ما تفعله أنقرة مخالف تماما عما تقوله وتعلنه خاصة بعد الحديث عن إماكنية إجراء حوار مع اليونان، موضحا أن سياسة تركيا قائمة الاستفراز وتتغير مع فرض العقوبات أكبر.

وأوضح شقير، أنه من المنتظر أن تفرض عقوبات أخرى على تركيا مع وجود الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن نوايا تركيا أقوال لا أفعال وستزداد العقوبات حال مواصلة أنقرة سلوكها فى المتوسط.

وقامت تركيا قامت بمناورات موسعة بالذخيرة الحية في بحر إيجه وتم الإعلان عنها من خلال إعلانات نافتكس بحرية جديدة ستكون في 10 مواقع في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، والإعلان عن هذه المناورات في كل من أنطاليا وإزمير، في البحرين الأبيض المتوسط وإيجه وحملت المناورات تحذيرات لمختلف أنواع السفن التجارية والحربية وحتى السفن الخاصة وسفن الصيد.

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