تامر أمين يفجر مفاجأة حول دمج بيانات مستخدمي فيس بوك مع تطبيق واتساب

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علق الإعلامي تامر أمين، على تحديث تطبيق "واتساب" الأخير، الذي ينص أن كل الرسائل والمعلومات الخاصة بمستخدمي "واتساب" تمتلكها إدارة "فيس بوك" ولها الحق في التصرف فيها قائلًا: " مش مستغرب.. بس إيه البجاحة دي؟ والوش المكشوف ده.. برقع الحياء راح".



وأضاف "أمين"، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الإثنين أن "واتساب أعلن أن كل البيانات والرسائل الصوتية والمكتوبة وكل البيانات متاحة لإدارة فيسبوك ويمكن استخدامها"، موضحا أن "التطبيقان يتابعان كل معلوماتنا".



وتابع: "نحن مستباحون من فيسبوك"وواتساب وغيرهما من التطبيقات الذكية التي تعرف كل المعلومات الشخصية عنا".

