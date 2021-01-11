باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
على خلاف

حسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك

 

مفيش مصدر مطلع داخل الزمالك عن أسماء لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض التي حددها المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو للرحيل في يناير الجاري.

 

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استقر على رحيل كريم بامبو، عمر السعيد، مصطفى فتحي، بالإضافة إلى محمد عبد السلام في الميركاتو الشتوي الجاري.

 

وتابع المصدر أن إدارة الزمالك استقرت على رحيل عمر السعيد وكريم بامبو نهائيا في الميركاتو الشتوي الجاري، وإعارة الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي.

 

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لمواجهة المصري البورسعيدي مساء غد الثلاثاء ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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