وزير الصحة تفجر مفاجأة عن إصابات كورونا

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك تراجعًا في معدل اصابات فيروس كورونا الان، معقبة: "رغم أننا لازلنا نسمع عن إصابات، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبًا".



وتابعت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن هذا التراجع تُرجم فعليًا في عدد المصابين الذين يتوجهون إلى المستشفيات، متابعة: " في الاسبوع الثالث من ديسمبر كنا نتحدث عن أرقام إصابات تتجاوز 1300 حالة يوميًا، الان نتحدث عن متوسط إصابات 900 حالة"، ولفتت إلى أن مقارنة عدد الإصابات في يناير، بالأسبوع الاخير من شهر ديسمبر، فنحن نتحدث عن انخفاض قدره 21% كنسب انخفاض في الاعداد اليومية، بالاضافة إلى تراجع أعداد المترددين على المستشفيات كحالات إشتباه والتي تراجعت هي الاخرى إلى نسبة 15%، تراجع الحالات في الرعاية المركزة بنسبة 8%، مع إرتفاع معدلات الشفاء بنسبة 9%، وذلك في أوجه المقارنة بين الاسبوع الاخير من ديسمبر ويناير.



ووجهت رسالة للشارع المصري قائلة: "هذا لا يعني أن نطمئن وأن نرى أن منحنى الاصابات تراجع بمعدل ثابت، لاننا لازالنا في شهر يناير، حيث توقعنا مسبقًا أن يشهد شهري ديسمبر ويناير زيادة في الاصبات، وعلينا أن نكون عبر الاجراءات الاحترازية في أهبة الاستعداد الكامل".

