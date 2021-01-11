استشاري حساسية ومناعة: فرض عقوبة على عدم ارتداء الكمامة ساهم في تقليل الإصابات

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا لديه القدرة في الموجة الثانية على الانتشار بشكل أكبر، لافتًا إلى أن فرض عقوبة 50 جنيه على عدم ارتداء الكمامة أثر بنسبة كبيرة على تقليل الإصابات مرة أخرى.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن تأجيل الامتحانات بالمدارس والجامعات ساهمت في تقليل الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن هناك حالات تم عزلها منزليا، ولابد التعامل مع دور البرد على أنها إصابة بفيروس كورونا.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن الدولة تأخذ الإجراءات حسب المعطيات التي تقابلها، مثل تأجيل الامتحانات ووقف الدراسة بالمدارس والجامعات.

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