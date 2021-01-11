"شتي في مصر".. تخفيضات على رحلات الأقصر وشرم الشيخ والغردقة ابتداء من 15 يناير

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كشف الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجديدة، تفاصيل مبادرة تنشيط السياحة الداخلية "شتي في مصر".



وقال عمرو أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "المبادرة تتواكب مع إجازة نصف العام، وتستمر من الفترة 15 يناير حتى 28 فبراير بأسعار تشجيعية لرحلات الطيران حيث تصل إلى 1500 جنيه ذهاب وعودة إلى الأقصر، فضلا عن 1800 جنيه لشرم الشيخ والغردقة وأسوان".



وأشار إلى أنه سيتم تنظيم 6 رحلات إلى شرم الشيخ، و5 إلى الغردقة وأسوان والأقصر، يوميا، فضلا عن رحلتين لمرسي علم أسبوعيا ضمن المبادرة، لافتا إلى المبادرة تشمل تخفيضات أيضا على أسعار الإقامة في الفنادق.

