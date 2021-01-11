"شتي في مصر".. تخفيضات على رحلات الأقصر وشرم الشيخ والغردقة ابتداء من 15 يناير

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجديدة، تفاصيل مبادرة تنشيط السياحة الداخلية "شتي في مصر".

وقال عمرو أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "المبادرة تتواكب مع إجازة نصف العام، وتستمر من الفترة 15 يناير حتى 28 فبراير بأسعار تشجيعية لرحلات الطيران حيث تصل إلى 1500 جنيه ذهاب وعودة إلى الأقصر، فضلا عن 1800 جنيه لشرم الشيخ والغردقة وأسوان".

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم 6 رحلات إلى شرم الشيخ، و5 إلى الغردقة وأسوان والأقصر، يوميا، فضلا عن رحلتين لمرسي علم أسبوعيا ضمن المبادرة، لافتا إلى المبادرة تشمل تخفيضات أيضا على أسعار الإقامة في الفنادق.

أخبار تهمك

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

09:30 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض