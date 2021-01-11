محلل سياسي أمريكي: مخاوف من احتمالية اقتحام مراسم تنصيب بايدن

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي الأمريكي إن تعديل الخامس والعشرون يتحدث عن عزل الرئيس الأمريكي لعدم الصلاحية وتولي النائب المسئولية.

وأضاف في مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، أن مجلس النواب أعطى الحق لنائب ترامب لعزل الرئيس وإلا سيتم محاكمة ترامب عبر مجلس الشيوخ.

وتابع أن الديمقراطيون يسعون لوصم الرئيس ترامب سياسيا قبل خروجه من الحكم وحتى يتم منعه من الترشح مرة أخرى.

واوضح أن رئيسة مجلس النواب وصفت قرارات ترامب بالمتهورة والنائب بنس يرغب في الترشح لرئاسة أمريكا ولذلك ينفض يده عن ترامب.

وختم الدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي الأمريكي أن معلومات أمنية تؤكد شكوك حول اقتحام وارد لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

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