أستاذ الأمراض الصدرية: نزول أرقام إصابات كورونا "مؤشر جيد"

Advertisements

قالت مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني، إن نزول أرقام الإصابات اليومية لفيروس كورونا وثباتها خلال اليومين الماضيين هو مؤشر جيد، موضحة أن ثبوت الأرقام ووصولها إلى الخط المستقيم يعني أن الموجة الثانية بدأت تنحصر جزئيًا.



وأضافت "مايسة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن نزول هذه الأرقام انعكست على الأوضاع داخل المستشفيات وبدأ يحدث هدوء نسبي، ولكن هذا يرتبط باستمرار الوعي من المواطن بالإجراءات الاحترازية.



وأشارت إلى أن الموقع الالكتروني للتسجيل لتلقي اللقاح ضد الفيروس كان في مرحلة الإعداد التجريبي، متوقعة أن يتم فتح الموقع قريبًا من أجل التسجيل للتحضير لمن يستحق أن يتلقى اللقاح وفق الأولويات التي تم الإعلان عنها وهي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من مشاكل صحية تقلل المناعة مثل مرضى الأورام والكبد.

