جيهان خليل تحتفل بـ عيد ميلادها عبر "إسنتجرام"

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احتفلت الفنانة المغربية جيهان خليل، بعيد ميلادها الـ 31، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام ".



حيث ظهرت في جيهان في الصورة باطلالة جذابة، وعلقت على الصورة قائلة:" عيد ميلادى ".



جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما.. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية.



يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.



المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

