وزير قطاع الأعمال: بذلت جهود مستميتة لمنع إغلاق شركة الحديد والصلب

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علق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على قرار الجمعية العمومية للحديد والصلب الخاص بتصفية الشركة بعد 67 عامًا من التأسيس، قائلًا: "عجزنا عن تشغيل أفران مصنع الحديد والصلب لمدة 3 أشهر وفقًا لرأي أحد الخبراء".



ولفت "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنهم قاموا بعمل دراسة للمسألة مرتين، والقرار في المرتين كان إيقاف المصنع، ولكن التوصية في المرة الثانية كانت عدم الإعلان عن التوقف إلا بعد تعويض العاملين.



ونوه بأن شركة الكوك مستمرة في عملها رغم تصفية الحديد والصلب، متابعًا: "بذلت جهود مستميتة للوصول لحل بخصوص هذه الشركة؛ لأنها أيقونة للمجتمع المصري، ولكن مينفعش نكمل بحجم الخسائر الرهيب ده، والمديونية الرهيبة

الشرة عزيزة عليا جدًا، ولن مكنش فيه أمل.



واستكمل: "8.2 مليار جنيه مديونيات على شركة الحديد والصلب، مفيش أمل في التطوير"، مضيفًا: "لا نمتلك خامات مناسبة لتشغيل مصنع الحديد والصلب بشكله الحالي".

