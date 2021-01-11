وزير قطاع الأعمال: بذلت جهود مستميتة لمنع إغلاق شركة الحديد والصلب

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

علق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على قرار الجمعية العمومية للحديد والصلب الخاص بتصفية الشركة بعد 67 عامًا من التأسيس، قائلًا: "عجزنا عن تشغيل أفران مصنع الحديد والصلب لمدة 3 أشهر وفقًا لرأي أحد الخبراء".

ولفت "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنهم قاموا بعمل دراسة للمسألة مرتين، والقرار في المرتين كان إيقاف المصنع، ولكن التوصية في المرة الثانية كانت عدم الإعلان عن التوقف إلا بعد تعويض العاملين.

ونوه بأن شركة الكوك مستمرة في عملها رغم تصفية الحديد والصلب، متابعًا: "بذلت جهود مستميتة للوصول لحل بخصوص هذه الشركة؛ لأنها أيقونة للمجتمع المصري، ولكن مينفعش نكمل بحجم الخسائر الرهيب ده، والمديونية الرهيبة
الشرة عزيزة عليا جدًا، ولن مكنش فيه أمل.

واستكمل: "8.2 مليار جنيه مديونيات على شركة الحديد والصلب، مفيش أمل في التطوير"، مضيفًا: "لا نمتلك خامات مناسبة لتشغيل مصنع الحديد والصلب بشكله الحالي".

أخبار تهمك

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ يومين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ يومين

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيراميدز يكلف سيف زاهر بحملة الدفاع عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

أطال معهم فيروس كورونا وتعرضو لصعوبة في التنفس.. سيناريو الراحلة رجاء الجداوي يطارد يسرا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا حول إصابات كورونا

منذ يوم

تعرف على تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ أقل من ساعتين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يضع شرطا لبقاء ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. ريال مدريد أفضل فريق في تاريخ أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يحصّن الحاوي الجديد من عروض الاحتراف الخارجي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

09:59 م

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

08:58 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

09:30 م

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض