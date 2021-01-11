الكشف عن مدة غياب نجم يوفنتوس

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي يوفنتوس غياب نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض في الركبة.

وأوضح يوفنتوس في بيانه أن ديبالا "خضع للفحص الطبي صباح اليوم مما كشف عن تعرضه لإصابة بسيطة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى حيث تمتد فترة العلاج بين 15 إلى 20 يوما".

وشارك ديبالا من على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ساسولو 3 /1 أمس الأحد كما غاب لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني بالإضافة إلى فيدريكو كييزا حيث سيتم متابعة حالتيهما على أساس يومي.

ويفتقد يوفنتوس جهود المدافعين اليكس ساندرو وماتياس دي ليخت بجانب الجناح خوان كوادرادو بعد تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الاسبوع الماضي.

ويلتقي يوفنتوس مع جنوه بعد غد الأربعاء في كأس إيطاليا ثم يلاقي مضيفه إنتر ميلان في مباراة مرتقبة بالدوري الإيطالي الأحد المقبل.

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