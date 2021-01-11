إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الألماني

أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن فحوص فيروس كورونا المستجد التي أجريت للاعب خط وسطه إدميلسون فيرنانديز جاءت بنتائج إيجابية مجددا وأكدت النتائج الإيجابية للفحص السابق يوم الجمعة الماضي.





وكان فيرنانديز /24 عاما/ قد أصيب بالعدوى في أواخر صيف 2020 .





وأوضح نادي ماينز أنه يجرى التحقق مما إذا كانت هذه النتائج الإيجابية ناجمة عن إصابته بالعدوى في وقت سابق، أم أنه أصيب بالعدوى مجددا.



