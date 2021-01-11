حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم منتخب مصر

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة المفاوضات مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال الفترة الماضية.





وأثارت بعض التقارير الإعلامية، أنباء اقتراب العراقي من القلعة الحمراء بعد الاتفاق معه على كافة بنود التعاقد، بالميركاتو الشتوي.





ونفى المصدر في تصريحات خاصة، ما تردد حول التفاوض مع اللاعب أو ناديه بالساعات الماضية من أجل الحصول على توقيعه.





ويعد العراقي واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري في الوقت الحالي، وساهم مع المنتخب الوطني الأولمبي بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة.



