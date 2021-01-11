نشأت الديهي: الاستيطان يمثل جلطة في شريان القضية الفلسطينية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مصر بدأت طرق القضية الفلسطينية لابتعاث القضية من مرحلة السكون لمرحلة الحركة، منوهًا بأن الرئيس أكد على أهمية القضية الفلسطينية كقضية محورية.

وتابع أن الرئيس أكد على ثوابت الدولة المصرية وهي ضرورة حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاستيطان وسياسة لي الذراع، مشددًا على أن الاستيطان يمثل جلطة في شريان القضية الفلسطينية، والرباعية الدولية أكدوا رفضهم وإدانتهم للاستيطان وعلى ضرورة حل الدولتين.

وأكد، أن المياه تعود لمجاريها في القضية الفلسطينية ولكنها تحتاج لتنقيتها.

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