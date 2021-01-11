مياه الدقهلية تتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري المصالح الحكومية للكرة الخماسية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تأهل فريق اللجنة الرياضية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية للكرة الخماسية؛ للدور قبل النهائي ببطولة الكرة الخماسية ببطولة الاتحاد الرياضي للعاملين بالمصالح الحكومية، عقب تعادله مع فريق مديرية الشباب والرياضة بهدفين لكل فريق.

تقام المباراه بقيادة المدير الفني حسن حسين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي أقيمت اليوم الإثنين باستاد المنصورة الرياضي.

وقد أحرز أهداف فريق مياه الدقهلية اللاعب صبري مجدي شعبان (منطقة مركز المنصورة)، واللاعب محمد علي كشك (منطقة شرق المنصورة).

ومن المقرر أن يواجه مياه الدقهلية؛ فريق كهرباء شمال الدلتا بالدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم.


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