ون بلس تكشف عن سوارها الرياضي الأول "OnePlus Band"

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:15 م
OnePlus Band
OnePlus Band
أطلقت شركة ون بلس أول سوار رياضي من إنتاجها تحت اسم OnePlus Band، لتدخل سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

يتميز السوار بسعره الرخيص وألوانه المرحة وهو مزود بشاشة 1,1 بوصة من نوع أموليد تدعم اللمس بدقة 126*294 بكسل وتعطي ألوان P3-wide.

لم تكشف الشركة عن معالج السوار ولا حجم الذاكرة العشوائية، لكنها ذكرت سعة البطارية 100 ميلي أمبير والتي تدعم استمرار العمل حتى اسبوعين على شحنة واحدة. وبالطبع السوار مقاوم للماء والغبار وفق معيار 1P68.

ويحتوي "OnePlus Band " على وظائف مصير، مثل عد الخطوات وحتى تحذيرك لو جلست طويلاً ليحفزك على الحركة ويقوم بمراقبة وتتبع نشاطك الرياضي حيث يدعم 13 وضعية تمرين رياضي مختلف بما فيها اليوغا والجري.

ويمكن للسوار معرفة نبضات القلب ودورات النوم وحتى مستوى أكسجة الدم بفضل حساس SpO2 ويتيح تصدير البيانات إلى تطبيق الصحة في أندرويد ويتصل عبر البلوتوث مع الساعات الذكية حيث يعرض الإشعارات والمؤقتات وغيرها.

يتوفر السوار بلوني الأسود والبرتقالي ويباع بسعر 34 دولار.

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وان بلس سوار رياضي OnePlus Band OnePlus

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