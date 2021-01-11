خبيرة علاقات: الفرصة الثانية للزوج الخائن ضرورة

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال مريم عثمان، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الزوجة عليها أن تعطي الزوج فرصة أخرى حال اكتشافها خيانته، معقبة: "لازم يكون في حياتنا فرصة تانية".

وتابعت "عثمان"، خلال حوارها مع ممدوح الشناوي، والإعلامية رنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن فكرة استمرار الحياة مع الزوج الخائن من أجل الاولاد فقط، أمر غير صحيح، معقبة:" مينفعش الحياة تبقى عيشة وخلاص".

ولفتت إلى أن الزوجة عليها أن تقدر نفسها، لأن هذا الامر ينتقل إلى الزوج، معقبة: "اللي إنتي بتفكري فيه، هتحصلي عليه، ولازم تحدد الست بعد اكتشاف الخيانة هي مكملة ليه، عشان تعرف تعيش".

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