خبيرة: هذا الأمر يساعد المرأة على الابتعاد عن العلاقات المزيفة

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قال مريم عثمان، خبيرة العلاقات الأسرية، إن تقدير المرأة لنفسها يساعدها على الابتعاد عن العلاقات المزيفة، متابعة: "لو المرأة حبت نفسها، هتقدر نفسها، ومش هتتعرض لعلاقات مزيفة".



أن المرأة تنضج من خلال المرور بالكثير من التجارب، لأن المرور من التجارب من خلال اتخاذ القرار المناسب، يزيد من الثقة بالنفس الى حد كبير.



ولفتت إلى أن الكلام الحلو يؤدي إلى تغير الجسم، ويزيد من طاقة الجسم، ولذلك على المرأة أن تقوم بإعطاء لنفسها بعض الكلام الحلو، لان هذا يزيد من الطاقة التي تنعكس على الاخرين.

