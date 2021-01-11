نشأت الديهي عن تسلم الفرقاطة الشبحية: فرحة ومحطة هامة لمصر

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري والقوات البحرية المصرية اليوم على موعد مع الفرح، ونحن على موعد مع الفخر بهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن القوات البحرية تسلمت الفرقاطة المصرية الشبحية بورسعيد المصنعة بأيادي مصرية بنسبة 100%، وشارك في بناءها 2000 مهندس وعامل مصري بالتعاون مع شركة Naval Group الفرنسية، التي تعد إحدى قلاع الصناعة الفرنسية في تكنولوجيا بناء وتصنيع السفن.

واعتبر "الديهي"، أن القرقاطة "بورسعيد" رمز للتحدي والصمود والبسالة، وهنأ البحرية المصرية والجيش المصري والمصريين بهذه الفرحة المصرية والمحطة الهامة لمصر، معقبًا: "مصر بتصنع سلاحها وقطعها البحرية، وفيما بعد ستكون مصدر لتوريد وبيع هذه الفرقاطات لدول أخرى".

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