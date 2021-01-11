"الأرصاد": تعلن موعد انتهاء الشبورة وتحذر من سقوط الأمطار

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية غدًا ستكون أقل حدة من الأيام الماضية، ومن الممكن إغلاق بعض الطرق، ونهاية الشبورة سيكون غدًا، وابتداءً من الأربعاء والخمس ستبدأ تنشط الرياح، وهذا سيشتت الشبورة.

وتابعت "شاكر"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن ارتفاع درجات الحرارة سترتفع غدًا وستصل لـ26 درجة مأوية يوم الأربعاء، وستعاود الانخفاض يوم الخمس بقيمة 5 درجات.

وأشارت إلى أن الامطار ستبدأ الهبوط على السواحل الشمالية يوم الأربعاء، وستمتد الى الوجه البحري من أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات بـ4درجات، وهذا الأمر مؤقت بسبب تأثر مصر بمنخفض جوي، ولكن ابتداءً من يوم الخميس سيشعر الجميع بالبرودة، متابعة: "حتى الان لم نشعر بالبداية الرسمية والجغرافية لفصل الشتاء".

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