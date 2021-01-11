جومانا مراد تعلن تعافيها من فيروس "كورونا"

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أعلنت الفنانة جومانا مراد عن تعافيها من فيروس "كورونا"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ونشرت جومانا مراد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، قائلة"الحمد لله أتم الله شفائي وأسرتي من فيروس كورونا، اسأل الله الشفاء و دوام العافية لكل مريض".





يذكر أن جومانا مراد نالت إعجاب الجمهور على أخر أعمالها الفنية، في مسلسل خيانة عهد، بطولة الفنانين؛ يسرا وحلا شيحا وبيومي فؤاد وخالد سرحان، والمسلسل إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداث المسلسل حول سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، التي يتسبب ميراثها من والديها في مشاكل مع شقيقها من والدها، والتي تنتهي بقتل ابنها، من هنا تبدأ رحلة الانتقام من يسرا تجاه قاتلي نجلها.