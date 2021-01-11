وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.. تشييع جثمان شهيد سيناء بمسقط في إيتاي البارود (صور)

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شيع قبل قليل، أهالي قرية كفر الحجة التابعة لصفط الحرية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد الرائد أحمد بهجت رزق مناع، لمثواه الأخير والذي أستشهد بشمال سيناء جراء إنفجار عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التي كان يستقلها.



حضر الجنازة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والأستاذ محمد كجك رئيس مدينة إيتاي البارود وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وتم الصلاة علي الجثمان وتشييعه ملفوفًا بالعلم المصري لإلي مثواه الأخير بمدافن قرية الطود وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.



وقام محافظ البحيرة، بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مشيرا أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليدًا لذكراه وبطولته.



وأكد "آمنة" أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، لافتًا أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان.