من باب الجمال.. محمد منير يطرح بروموا فينك يا حبيبى عبر "يويتوب"

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

طرح الكينج المطرب محمد منير، بروموا أغنية "فينك يا حبيبى" وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "باب الجمال" المقرر طرحه قريبا عبر قناته على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "فينك يا حبيبى" كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، منتج منفذ ياسر حسين.

واقتربت أغنية "باب الجمال" التى طرحها الفنان محمد منير منذ أسبوع من تحقيق 2 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

يحتوي الألبوم على أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهي "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي، و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

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