عبد المنصف: كنا أقرب للفوز على بيراميدز لولا فقدان التركيز

أشاد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة بأداء لاعبي الفريق أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 1 – 1، والمؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، مؤكداً أن التعادل مستحق ومقبول أمام فريق قوي مثل بيراميدز لا يقل عن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

أضاف "أوسة" في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة قائلاً: "فرضنا أسلوب لعبنا في الشوط الثاني وكنا أقرب لخطف المباراة ولكن لم نوفق في ذلك بسبب قلة التركيز.. كان لدينا إحباط بعد الهزيمة أمام إنبي في المباراة السابقة ولكننا تداركنا أنفسنا ونجحنا في التعادل مع بيراميدز".

وتعليقاً على تألقه وتصديه لركلة الجزاء التي سددها أحمد سامي مدافع وادي دجلة، قال عبد المنصف : "دائماً أحاول التأكيد على أن السن ليس له علاقة باللعب والتألق.. أنا أجتهد دائماً وأتدرب بقوة لأن لدي هدف أسعى لتحقيقه وانصح جميع اللاعبين الصغار بألا يعتزلوا الكرة وهم في سن صغيرة بل عليهم أن يستمتعوا بممارستها".