نابولي يخطط لخطف نجم آرسنال في الصيف المقبل

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
 
 كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نابولي الإيطالي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل وحدده هدفًا على المدى الطويل.

وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية إلى أن نابولي كان يرغب في التعاقد مع الأسكتلندي كيران تيرني نجم آرسنال الإنجليزي قبل أن ينجح آرسنال في خطفه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نابولي الآن يرغب في حل مشكلة الظهير الأيسر الموجودة في صفوفه بالتعاقد مع الإيطالي إيمرسون بالميري نجم تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فإن نابولي سيصب كل تركيزه من أجل التعاقد مع تيرني لأنه من الصعب أن يبرم هذه الصفقة في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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