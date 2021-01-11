مدير حميات دسوق يروي تفاصيل اعتداء أسرة مريض بكورونا عليه



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن هناك مريض جاء للمستشفى مُصاب بفشل في عضلة القلب وتم الإبلاغ باصابته بكورونا، ولم يكن هناك مكان لعزله، فتم وضعه في الاستقبال لحين وجود مكان له، ولكن أهالي المريض لم يعجبهم فترة الانتظار، فقرروا نقله لمستشفى أخر، وعندما تم الحديث معهم عن بعض الاجراءات الواجب اتباعها لنقله، تجمهر عدد من أقارب المريض، وقاموا بتكسير واقتحام بوابة المستشفى، وضربوا رجال الأمن وتسببوا في إصابتهم، وبعضهم قام بتصوير الخناقة.



وتابع مدير مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنه خرج لمنعهم من التصوير، فشخص منهم ادعى أنه صحفي وسيقوم بفضحهم ونشر ما يحدث، وقاموا بالهجوم عليه فسقط على الأرض، وتم دهس قدمه وإصابته بجروح بسيطة، منوهًا بأنه تم ابلاغ الشرطة، وقاموا بتحرير محضر واصطحاب بعض المعتدين، منوهًا بأن القانون يكفل لهم توجيه تهمة الاعتداء على موظف أثناء أداء عمله، ولا يجب أن يتم التعامل معهم مثل المعتدين، معقبًا: "كل مرة نتهان وبنتحمل ظروف لا يتحملها بشر، إحنا من اول وزيرة الصحة مبنمش"، مناشدًا الإعلام بتسليط الضوء على دور القطاع الطبيعي الذي يتعرض لاعتداءات مستمرة.



قال الدكتور شومان ربيع، مدير مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إن المستشفى تقدم الخدمة الطبية لمرضى كورونا سواء اشتباه او عزل، منوهًا بأن الأعداد تكون أعلى من طاقة المستشفي ويتم انتظار بعض الحالات لحين إيجاد مكان لعزل المريض.